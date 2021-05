Zuid-Koreaanse president ziet vrede met Noord-Korea als hoogste prioriteit

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in is van plan om zijn laatste jaar in functie te gebruiken om eindelijk een langdurige vrede op het Koreaanse schiereiland te bereiken. Hij hoopt daarbij op de steun van de Amerikaanse president Joe Biden met wie hij volgende week een ontmoeting heeft.

Moon zei maandag in een toespraak dat het nu ‘tijd is om actie te ondernemen’. ,,Ik zal het laatste jaar van mijn ambtstermijn beschouwen als een laatste kans om definitieve vrede te bewerkstelligen. Als er een mogelijkheid is om de vredesklok terug te draaien en het vredesproces op het Koreaanse schiereiland bevorderen, dan zal ik daarvoor alles in het werk stellen’’, zei hij. ,,We kijken uit naar Noord Korea’s reactie.’’

De Zuid-Koreaanse president ontmoet president Biden op 21 mei in het Witte Huis. Noord-Korea zal in dat gesprek hoog op de agenda staan. Moon wordt de tweede leider van een ander land die persoonlijke gesprekken met Biden voert sinds hij aantrad, na een top in april met de Japanse premier Yoshihide Suga. ,,Ook zullen we ons Noord-Korea-beleid nauw coördineren om de inter-Koreaanse dialoog en die tussen de VS en Noord-Korea te herstellen’’, aldus Moon.

De regering-Biden heeft tot dusver nog niet veel interesse getoond om Noord-Korea hoog op de agenda te plaatsen, zo schrijft Reuters. Een eerste toenaderingspoging zou nog niet door Pyongyang zijn beantwoord. Ook heeft de VS nog geen speciale gezant benoemd om gesprekken over mogelijke economische versoepelingen in ruil voor een afbouw van het atoomarsenaal te bespreken. Een versoepeling van de sancties zou Kim Jong-un kunnen helpen om de economie in zijn land te herstellen.

Noord- en Zuid-Korea hebben formeel nooit vrede gesloten na een oorlog van halverwege de twintigste eeuw.