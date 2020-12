‘Zuid-Afrikaanse coronavariant niet gevaarlijker dan de Britse’

,,Op dit moment is er geen bewijs dat 501.V2 besmettelijker is dan de Britse variant, zoals is gesuggereerd door de Britse minister van Volksgezondheid”, aldus Zwelini Mkhize in een verklaring die donderdagavond laat werd vrijgegeven. Het klopt niet dat Zuid-Afrika te maken heeft met een ernstiger vorm van het virus of dat er daar meer mensen aan overlijden dan aan de Britse variant. De Zuid-Afrikaanse variant is niet gevaarlijker dan de mutaties die overal ter wereld worden geïdentificeerd, voegde Mkhize eraan toe.

Zuid-Afrika is niet blij met uitspraken van de Britse minister Matt Hancock die verklaarde dat de nieuwe vorm van het virus uit Zuid-Afrika ,,zeer zorgwekkend was, omdat het besmettelijker is en meer gemuteerd lijkt te zijn dan de variant die in het Verenigd Koninkrijk is geïdentificeerd”. Hancock koppelde daar meteen reisbeperkingen aan voor Zuid-Afrika. Volgens Mkhize zou zijn Britse collega impliciet en ten onrechte ook suggereren dat mogelijk Zuid-Afrika mogelijk verantwoordelijk is voor de tweede golf die de Britten nu hard teistert. Uit het onderzoek blijkt dat de Britse mutatie zich al in september, vóór Zuid-Afrika ermee te maken kreeg, benadrukt de geïrriteerde minister.