Zuid-Afrika mag wapenhandelaar Kouwenhoven land uitzetten

Kouwenhoven werd medio november door Zuid-Afrika tot zogenoemd ongewenst persoon verklaard. Hij ging daartegen in beroep, maar zijn bezwaar werd verworpen.

De zakenman, die in Den Bosch werd geboren maar opgroeide in Rotterdam, moet in Nederland een celstraf van negentien jaar uitzitten voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia tussen 1999 en 2003. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde Kouwenhoven in april 2017 in hoger beroep bij verstek. Het achtte bewezen dat hij via zijn houtbedrijven wapens importeerde en distribueerde in het West-Afrikaanse land.

Te ziek

Aan het eind van dat jaar werd hij op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie opgepakt in zijn woning in Fresnaye bij Kaapstad. Hij claimde toen te ziek te zijn om een gevangenisstraf uit te zitten en verzette zich tegen zijn uitlevering aan Nederland. Dit omdat het volgens hem bergafwaarts ging met zijn gezondheid. ,,Ik ben zó ziek dat ik nog ongeveer drie jaar te leven heb”, luidde het in een beëdigde verklaring die medio december 2017 werd voorgelezen door de rechter die zijn verzoek om vrijlating op borgtocht behandelde. De verklaring bevatte een lijst met gezondheidsproblemen waarmee de Nederlander kampt, meldden Zuid-Afrikaanse media.

Daarna werd hij op borgtocht vrijgelaten en kreeg hij huisarrest in afwachting van een besluit over het uitleveringsverzoek dat Nederland indiende. Begin dit jaar nog wees de rechtbank in Kaapstad een uitleveringsverzoek af.

Kouwenhoven heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Maar de Hoge Raad oordeelde eind 2018 dat de opgelegde straf in stand blijft, waarmee die definitief is geworden.

Volgens het gerechtshof in Den Bosch kan de veroordeelde in de gevangenis gespecialiseerde hulp krijgen maar Kouwenhovens Nederlandse advocaat Inez Weski betwijfelt dat. Volgens haar zijn er geen garanties dat haar cliënt in de gevangenis gespecialiseerde zorg krijgt en is zijn gezondheid veel te broos om hem gevangen te zetten.

Charles Taylor

De wapens die Kouwenhoven begin deze eeuw volgens het hof in Den Bosch verhandelde, waren bestemd voor toenmalig president van Liberia Charles Taylor. Een speciaal hof veroordeelde Taylor in 2013 in hoger beroep tot vijftig jaar celstraf voor misdaden tegen de menselijkheid, waaronder moorden, verkrachtingen en het inzetten van kindsoldaten.