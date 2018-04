Zuckerberg: van nieuwe president tot paria

Hij had al twee keer gezegd dat hij geen president wilde worden, maar niemand geloofde hem. Mark Zuckerberg was gesignaleerd in Iowa, staat van sojatelers en varkensboeren waar je als techie uit Californië alleen iets te zoeken hebt als je lijdt aan politieke ambities. In Iowa begint in 2020 met de eerste voorverkiezing van het land de volgende race naar het presidenschap.



'Zuck' wilde slechts met veel verschillende Amerikanen praten over hun leven en hun Facebook-gebruik, hield hij vol, maar Amerika liet zich niet overtuigen. Waarom had hij anders een voormalig adviseur van Barack Obama ingehuurd, en vond hij als atheïst religie plots belangrijk? Zonder God als running mate haal je in de VS het Witte Huis niet - dat weet ook Zuckerberg. Hij had best aardige kansen, volgens politieke peilingen. ,,Trump ziet Zuckerberg naar verluidt als bedreiging voor 2020'', aldus politiek blog The Hill.



Zeven maanden later kan Trump rustig slapen: Zuckerberg zit diep in de pr-penarie. Er is weinig over van het imago van innovatieve toekomstprofeet. De golden boy van Facebook is plots een schurk uit Silicon Valley, zondebok in een golf aan ongemak over de invloed van technologie op onze levens.