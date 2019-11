Zoon van oud-bondspresident Duitsland doodgestoken in privékliniek

Fritz von Weizsäcker, de 59-jarige zoon van de voormalige president van de Bondsrepubliek Duitsland, is gisteravond doodgestoken. Dat gebeurde terwijl de gastro-enteroloog een lezing hield in een Berlijnse privékliniek. Plotseling stormde een man naar voren die meermaals op hem instak met een mes. Reanimatiepogingen mochten niet baten.

Het drama vond plaats in een vergaderzaal van de afdeling Psychiatrie in de Schlosspark Klinik in Berlijn-Charlottenburg. Von Weizsäcker, al vijftien jaar hoofdarts van de afdeling Interne Geneeskunde in de kliniek, gaf er een lezing over leverziekten. Omstreeks 18.50 uur, hij was toen al bijna een uur aan het woord, zagen de aanwezigen een man naar voren stormen die met een mes begon in te steken op de medisch specialist. Een agent buiten dienst die in de zaal zat, greep meteen in en probeerde de dader te overmeesteren. De man raakte daarbij zwaargewond en moest zijn hulppoging staken.

Daarop schoten andere toehoorders te hulp die de dader wisten te overmeesteren en hem overdroegen aan de politie. Getuigen verklaarden tegenover Duitse media dat ze zagen hoe agenten een opvallend magere man afvoerden met zijn met tape omwikkelde handen op de rug gebonden. Op foto's in Duitse media is te zien dat de man blauwe sneakers draagt, een zwarte trainingsbroek en een lichtblauw shirt. Zijn hoofd is aan het zicht onttrokken door een zwart donsjack.

Geen bekende van politie

De verdachte is een 57-jarige man die niet bekend was bij de politie, zo maakte die laatste vanmorgen bekend. Er is nog niets meegedeeld over zijn identiteit en motief en evenmin of het gaat om een psychiatrische patiënt. De recherche houdt alle opties open. Bij de nabestaanden van Von Weizsäcker wordt navraag gedaan over eventuele bedreigingen.

Collega's van de doodgestoken hoofdarts reageerden geschokt op diens overlijden. Volgens Duitse media vielen ze elkaar huilend in de armen na het drama. Goede vriend Christian Lindner, partijvoorzitter van de Duitse Liberalen en FDP-fractievoorzitter in de Bondsdag, liet via Twitter weten “verbijsterd” te zijn. Hij omschrijft Von Weizsäcker als een gepassioneerd arts en een fijn mens. “Onlangs was hij nog bij ons thuis voor een barbecue. Opnieuw vraagt men zich af in wat voor wereld we leven.’’

Von Weizsäckers vader Richard was van 1984 tot en met 1994 president van Duitsland. Hij overleed in 2015.

