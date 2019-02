Zoon oud-bokser Rudi Lubbers is bij zijn vader, Rudi's vrouw naar het ziekenhuis

UpdateMarco Lubbers, de zoon van oud-topbokser Rudi Lubbers (73) is vanavond gearriveerd in Kosharitsa, een dorpje in het verre oosten van Bulgarije. Hij is geschrokken van de erbarmelijke situatie waarin Lubbers en zijn partner Ria leven. Voor de zieke Ria is meteen een ambulance gebeld. Rudi en Ria leven al jaren in een vervallen bestelbusje. Rudi zit nu in een appartement.

,,Wat er met Ria precies aan de hand is, weten we niet,” zegt Arie Grinsven, een Nederlander die in Bulgarije zijn hulp heeft aangeboden. ,,Maar ze kon hier geen nacht meer blijven. Dat vinden we onverantwoord. Ze ligt met blote benen onder een dekentje in dat ijskoude busje dat niet eens meer dicht kan.” De vrouw van Grinsven is Bulgaars en dient nu als tolk om Ria medisch te laten onderzoeken.

Het weerzien tussen Rudi en zijn zoon was emotioneel. Marco weet pas sinds kort dat het zó slecht gaat met zijn vader. Eerder op de dag sprak Rudi ook telefonisch met zijn dochter Vanessa. De aan lager wal geraakte oud-topbokser had zijn kinderen al jaren niet gesproken en gezien. Grinsven heeft een appartement op enkele kilometers afstand van de plaats waar het busje staat. Daar logeert Marco nu. En ook Rudi is daar nu om zich op te frissen en aan te sterken. ,,We zijn moe, maar alles wat we wilden is gelukt, we zitten nu even aan de koffie,” zegt Marco telefonisch.

Honden

Het was nog even de vraag of Rudi Lubbers zich wilde laten helpen. Lubbers verzorgt een groep honden en doet daar moeilijk afstand van. ,,Zij moeten wel mee,” zei hij vanmiddag tegen deze site. Volgens Grinsven kan dat niet. ,,Het is maar een klein buitenverblijf, Rudi trekt bij zijn honden steeds de grens, maar die moeten toch maar even alleen bij het busje blijven.”

Rudi Lubbers werd ooit een Nederlandse legende door zijn bokspartij in 1973 in Jakarta tegen Muhammad Ali, die hij op punten verloor. Na zijn carrière ging het bergafwaarts, onder meer doordat hij in 1986 werd veroordeeld voor drugshandel, wat hem acht jaar cel opleverde. Hij ontkent tot op de dag van vandaag. De bokser voelde zich in de steek gelaten en sloeg na zijn straf met zijn vriendin Ria en zijn honden aan het zwerven. Totdat ze ‘zo’n zeven jaar geleden’ strandden in Bulgarije.

Nu leeft hij in een vervallen bestelbusje niet ver van het dorp Kosharitsa, vijf kilometer de bergen in vanaf het grotere Sveti Vlas. Samen met Ria. Sinds de uitzending van Andere Tijden Sport, afgelopen zondag, weet heel Nederland hoe slecht het gaat met Lubbers, die in de uitzending zonder schoenen rondscharrelt en zijn tanden poetst in een vieze plas water. Oud-wielrenner Rini Wagtmans luidde deze week de noodklok, omdat Rudi en met name de verzwakte Ria in levensgevaar zouden zijn. Want de winters zijn koud in Bulgarije.