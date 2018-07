Zoon burgemeester Parijs zwemt als jongste Fransman Kanaal over

Na 17 jaar nog een slachtof­fer van 9/11 geïdentifi­ceerd

22:14 Bijna zeventien jaar na dato is weer een slachtoffer van de aanslagen van 9/11 in 2001 in de VS geïdentificeerd. Scott Michael werd daarmee het 1642e slachtoffer van de terreurdaden dat werd geïdentificeerd.