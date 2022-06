Zoon (21) plundert na ontslag rekening van familie en trekt naar Dubai: ‘Met Lamborghini naar peperduur restaurant‘

De jongeman runde samen met zijn vader een bedrijf in Gent. Maar die ‘samen’ klopte niet volgens de zoon, want het was volgens hem enkel zijn vader die de touwtjes in handen had. De twee bleken niet in een goede verstandhouding te leven. ,,Mijn vader verplichtte mij om mijn handtekening te zetten, maar eigenlijk had ik geen idee wat er gebeurde in de zaak. Ik liep er ook maar wat rond, maar een echte functie had ik niet.”