Zoo moet flamingo laten inslapen na incident met stenengooiende scholier

video Zes doden en 200 gewonden bij rellen in Jakarta na verkie­zings­uit­slag

10:38 Bij rellen in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn zes mensen om het leven gekomen en tweehonderd gewond geraakt, zei gouverneur Anies Baswedan vandaag. De onrust ontstond nadat de kiescommissie had bevestigd dat president Joko Widodo winnaar is van de presidentsverkiezing van vorige maand.