‘Zondvloedachtige taferelen’ in Noord-Italië: méér regen in een dag dan in heel jaar in Nederland

,,880 liter regen in een dag!” reageert Diana Woei van Weerplaza vol verbazing. De hoeveelheid regenwater wordt normaal uitgedrukt in millimeters, legt het KNMI uit, en 1 millimeter regen komt overeen met 1 liter water op een oppervlakte van 1 vierkante meter. Woei: ,,Het waren zondvloedachtige taferelen in de omgeving van Genua afgelopen dinsdag, daar zorgde 740 millimeter regen in 12 uur voor overstromingen. In 24 uur werd een ongekende hoeveelheid van 880 millimeter gemeten, dat is goed voor een nieuw Europees regenrecord.” Ter vergelijking: in Nederland valt gemiddeld in een jaar 855 millimeter regen. In de maand oktober is een millimeter of tachtig gemiddeld.

Door de hevige neerslag moesten tientallen mensen gered worden en onder de grote druk van al het water en de modder bezweek onder meer een brug in het plaatsje Quiliano. Nat weer is niet ongewoon voor dit deel van Italië: in de noordelijke regio valt gemiddeld zo'n 1200 millimeter regen per jaar. Maar niet eerder viel er zo veel water in zo weinig tijd. In Cairo Montenotte viel zelfs in zes uur tijd 500 millimeter, goed voor het nieuwe nationale record voor de hoeveelheid regen binnen die tijd, schrijft CNN.



De enorme regenval komt volgens Woei door een lagedrukgebied, dat de komende dagen boven het midden en zuiden van Italië ligt. Vooral in de regio Emilia-Romagna en Marche kan het behoorlijk behoorlijk plenzen. In de bergen leidt de vele regen mogelijk tot overstromingen, lokaal is in twee dagen tijd 100 tot 150 millimeter regen niet onwaarschijnlijk. Maar zo veel regen als eerder deze week wordt niet meer verwacht.



Er geldt code oranje voor de meeste Italiaanse provincies, alleen in de omgeving van Rome en Napels zijn de buien minder actief en geldt code geel. Naast de hevige regenval kan het ook behoorlijk hard waaien.