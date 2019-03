‘Zonder eerste klap van Praagse ober Mirek was er geen vechtpartij geweest’

Armin en Arash betuigden al herhaaldelijk spijt en zeggen hun straf te accepteren. Maar in hun strijd voor een eerlijk proces voelen ze zich - zeventien dagen voor de start van de rechtszaak - gesterkt door onderzoek van de politie waarin het aandeel van de manager van Polpo en ober Mirek wordt bekritiseerd. Op beelden is te zien dat als de groep Nederlanders het restaurant verlaat, manager Milan Mares één Nederlander hard in zijn rug duwt. Het gaat dan om de man die bij de Amsterdamse politie werkt en juist probeert de woordenwisseling te sussen.



De duw van de restaurantmanager leidt ertoe dat Arash een schop uitdeelt aan de manager. Dán gaat het helemaal mis. Ober Mirek verdedigt zijn manager en deelt ook een schop en klap uit, maar weér aan de onschuldige agent (die, voor alle duidelijkheid, in vrije tijd in Praag was). Vervolgens slaan bij meerdere betrokkenen de stoppen door. Mirek wordt gehaakt en valt. Armin en Arash verliezen hun hoofd en schoppen en slaan op hem in.



Hoewel op de veelbesproken videobeelden inderdaad te zien is dat de manager een duw uitdeelt, is niet te zien wat er zich dan al binnen heeft afgespeeld. Mirek zelf verklaarde vorig jaar dat de mannen binnen al ‘tegen tafels schopten’. Maar advocaat Martin Vlcek van de broers zegt dat getuigen hebben verklaard dat er binnen niks aan de hand was. De advocaat heeft goede hoop dat de aanklacht ‘poging moord’ (waardoor 18 jaar cel dreigt) kan worden afgezwakt naar ‘poging doodslag’, nu uit politie-onderzoek blijkt dat de restaurantmanager en de ober het vuur zelf aanwakkerden.