Zoektocht naar vermist jeugdteam in Thaise grotten gaat beslissende fase in

Video Haai sleurt vrouw aan vinger het water in: 'Dit was een blondje dat iets doms deed'

10:37 Een vrouw is in Australië door een haai in haar vinger gebeten, waarna ze het water werd in gesleurd. In haar paniek dacht de vrouw haar vinger kwijtgeraakt te zijn, maar dat bleek gelukkig mee te vallen. ,,Dit was geen haaienaanval. Dit was een blondje dat iets doms deed”, zegt ze achteraf.