Zoektocht naar Maddie: verdachte wilde kelder onder tuinhuisje ‘isoleren’

Een kleine graafmachine op rupsbanden en tientallen in donkere overalls geklede politiemensen met scheppen maakten dinsdag een begin met het blootleggen van naar nu blijkt de fundering van het voormalige tuinhuisje. De kelderruimte onder die fundering werd vandaag uitgegraven. De brokken steen en beton belandden na een grondige inspectie in twee grofvuilcontainers. Voorwerpen die mogelijk interessant zijn voor het onderzoek tegen Brückner werden verzameld in doorzichtige plastic zakken.

Een man die voldoet aan de beschrijving van de Duitse Maddie-verdachte – donkerblond, zich verplaatsend in een Volkswagenbusje LT28 met twee honden – bezocht de bewuste plek in 2007 of 2008 regelmatig. ,,Zowel de honden als de lekkende benzinetank van zijn kampeerbusje veroorzaakten regelmatig overlast’’, verklaarde een 73-jarige buurman tegenover de Hannover Allgemeine Zeitung. ,,Hij wilde de kelder naar eigen zeggen isoleren, maakte er ook een begin mee maar verdween na enkele maanden. Het tuinhuisje werd later afgebroken en sindsdien lag het perceel braak.’’

Volledig scherm De politie op zoek in Hannover. © EPA

Illegaal

Volgens een buurvrouw die al zo’n twintig jaar naast het officieuze volkstuintjescomplex woont, kluste de bezoeker niet alleen in het toenmalige tuinhuisje, maar verbleef hij er ook. ,,Ik heb het een tijdje aangezien, maar toen het huisvuil zich buiten opstapelde en ongedierte aantrok, heb ik de gemeente gebeld en gezegd dat er iemand illegaal kampeerde’’, zegt de goed verzorgde vrouw van een jaar of zestig tegen deze site, terwijl ze de gesnoeide lavendeltakken bijeen harkt in haar riante tuin. Nog voordat de gemeente in actie kon komen, was het probleem volgens haar opgelost. ,,De volgende dag was de wildkampeerder vertrokken en we hebben hem nooit meer teruggezien.’’

De kelder onder het toenmalige tuinhuisje was volgens haar niet groot. ,,Je moet denken aan een ruimte waar je kratten bier en andere drink- of eetwaren koel kunt houden. Zeg maar een soort ondergrondse voorraadkamer.’’ Waarom de man de ruimte wilde isoleren is vooralsnog onbekend. Bij graafwerkzaamheden in een leegstaande fabriek waar Brückner een tijdje bivakkeerde, werden een usb-stick met kinderporno gevonden en meisjeszwemkleding.

Christian Brückner verbleef tussen 2010 en 2014 regelmatig in Hannover. ,,Hij werkte er onder andere als monteur in dubieuze werkplaatsen’’, weet een bron uit het Hannoveraanse autowereldje. Het Openbaar Ministerie in Braunschweig, zo’n 60 kilometer oostelijker, verdenkt hem ervan de Britse Madeleine McCann (3) in mei 2007 ontvoerd te hebben in het zuiden van Portugal en haar daarna te hebben vermoorde. De zedendeliquent verbleef tussen 1995 en 2007 regelmatig in de Algarve.