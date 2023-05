Zoektocht bij stuwmeer moet na 16 jaar eindelijk duidelijkheid geven over lot Maddie McCann

Over het water van het afgelegen Portugese stuwmeer voer een boot met zoekspecialisten van de brandweer. Langs de oevers liepen agenten met speurhonden. Verderop groeven nog meer agenten kuilen in de grond. Tegelijkertijd drongen Portugese en Britse journalisten samen achter het afzetlint. De BBC had op zijn website een liveblog van de zoektocht bij het stuwmeer van Arade.

Er zijn weinig verdwijningen die Europa zo lang in zijn greep houden als die van de Britse peuter Maddie McCann. Ze verdween in 2007 uit het appartement in de Algarve waar ze met haar ouders vakantie vierde. Haar vader en moeder waren vlakbij uit eten. Haar verdwijning leidde tot een massale internationale campagne om het meisje te vinden. Foto’s van de kleuter, met haar lichtbruine haar en grote ogen, gingen de hele wereld over.

De peuter van toen (3 jaar) zou nu een jonge vrouw van 20 zijn geweest. Ze is hoogstwaarschijnlijk niet meer in leven, maar wat er wel met haar is gebeurd, is nog steeds niet duidelijk.

Er werden de afgelopen zestien jaar talloze mensen verhoord. Er waren huiszoekingen in Praia da Luz, de plek waar de familie op vakantie was. Ook de ouders van het meisje waren een tijdje verdachten. De Portugese politie sloot de zaak eerst af in 2008, om hem later toch weer te heropenen. Het leverde allemaal niets op. De laatste zoektocht was in 2014. Ook een Netflix-documentaire in 2019 leverde geen nieuwe aanwijzingen op.

Politiekamp bij het stuwmeer.

De nieuwe zoektocht bij het Portugese meer, een kilometer of 50 van de plek van Maddies verdwijning, is op verzoek van de Duitse autoriteiten. Waar precies naar wordt gezocht en waarom, zeggen de Duitsers niet. ,,We kregen enkele tips, meer kan ik er niet over kwijt’’, stelde een woordvoerder van het Duitse Openbaar Ministerie. Een voormalige Britse politiemedewerker, die betrokken was bij het onderzoek, zei tegen de BBC ‘dat het nieuwe onderzoek serieus lijkt, meer dan het zoeken naar een naald in een hooiberg'.

Kindermisbruiker

De Duitsers zijn bij de verdwijning betrokken nadat de Duitser Christian Brückner in beeld kwam als verdachte. In juni 2020 maakte de Duitse politie bekend dat ze denken dat Maddie dood is en dat Brückner daarvoor waarschijnlijk verantwoordelijk is. Brückner is een veroordeelde kindermisbruiker en drugsdealer en zit momenteel een celstraf in Duitsland uit voor verkrachting van een Amerikaanse 72-jarige vrouw in hetzelfde gebied in de Algarve in Portugal waar Maddie verdween.

De Duitser woonde tussen 1995 en 2007 regelmatig in de Algarve. Onder meer enkele jaren op een aftandse boerderij, enkele kilometers van Praia da Luz, waar Maddie verdween. Een jaar voordat ze verdween, verliet hij zijn huurboerderij. Uit onderzoek blijkt dat hij zich de avond van 3 mei 2007, toen Madeleine verdween, vlak bij de badplaats bevond. Hij woonde er toen in een camperbusje.

Brückner bezocht regelmatig de plaats bij het stuwmeer van Arade tijdens de vermissing, in zijn huis werden foto's van de plek gevonden. Het is nu waarschijnlijk de reden van de zoektocht op en rond het water. De Duitser heeft zelf altijd ontkend dat hij betrokken is bij de verdwijning. Hij is officieel ook nog niet aangeklaagd. Zijn celstraf voor zijn eerdere veroordeling eindigt in de herfst van 2025.

De politie laat voorlopig niets los over de resultaten van dinsdag. De verwachting is dat de zoektocht bij het Portugese stuwmeer nog zeker twee dagen doorgaat. Misschien is er daarna, zo'n 5800 dagen na haar verdwijning, iets meer duidelijk over het lot van Maddie McCann.

Madeleine McCann

Beeld van de zoektocht.

