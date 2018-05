Zoekactie naar crosskampioen die hond uit water probeerde te redden

In een Belgisch recreatiegebied wordt met man en macht gezocht naar voormalig motorcrosskampioen Eric Geboers. De 55-jarige Belg, vijfvoudig wereldkampioen, sprong gisteravond uit een boot om zijn hond te redden die in het water was beland. Sindsdien is hij spoorloos.

De hoop dat Geboers levend wordt teruggevonden is erg klein. ,,Het water is uiterst koud en de stroming verraderlijk'', zei burgemeester Paul Rotthier van de gemeente Mol, waarin het recreatiegebied met de grote plas ligt. ,,De vermiste kwam al meteen na zijn sprong in de problemen en de mensen die bij hem waren, hebben hem onder water zien verdwijnen. We moeten dus realistisch zijn over zijn kansen.''

Geboers zat in het bootje met enkele vrienden. Rond 22.00 uur sprong het kleine hondje van boord en deed de Belg zijn reddingspoging. Eén van de andere opvarenden sprong direct achter Geboers aan, maar kwam zelf ook in de problemen en werd weer aan boord gehaald.

De brandweer kwam snel ter plaatse en zocht tot 1.00 uur vannacht met duikers, schijnwerpers en een sonar, maar zonder resultaat. Vandaag wordt verder gezocht, onder meer met sonarapparatuur en een helikopter.

'Niet veel hoop meer'

Burgemeester Rotthier wil de hoop nog niet opgeven, maar zegt wel 'realistisch te blijven'. ,,We moeten uitgaan van het ergste. Als je zoveel uren in het koude water blijft, is er niet veel hoop meer. De vermiste kwam al meteen na zijn sprong in de problemen en de mensen die bij hem waren, hebben hem onder water zien verdwijnen. We moeten dus realistisch zijn over zijn kansen.''

Meervoudig wereldkampioen

Geboers werd vijf keer wereldkampioen motorcross. Hij is de eerste crosser ooit die wereldkampioen werd in de drie verschillende klassen: 125, 250 en 500 cc. In 1988 werd hij Sportman van het Jaar in België en won hij de Nationale Trofee voor Sportverdienste.