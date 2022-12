Zo'n 155 lichtgewonden door botsing treinen bij Barcelona: ‘Kregen al melding over kapotte trein’

In een noordelijke voorstad van Barcelona is in de ochtendspits een forensentrein ingereden op een andere trein die op een station stilstond. Beide treinen hadden het centrum van de Catalaanse hoofdstad als bestemming. Volgens de landelijke spoorbeheerder Renfe zijn bijna alle 155 slachtoffers lichtgewond geraakt. Slechts drie zijn voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 07.50 uur, toen er veel forenzen in de trein zaten. De ene trein stond stil in het station van Montcada i Reixach-Manresa en de ander reed op lage snelheid. Toch spreken inzittenden van een harde klap. ,,Mensen gilden. Ik kan me alleen herinneren dat ik op de grond viel", zegt een reiziger tegen de Catalaanse radiozender Ser Catalunya. ,,De stilstaande trein bewoog twee meter voordat hij weer stopte", zegt een andere getuige die op het perron stond te wachten. ,,Veel mensen vielen om door de impact. De trein zat erg vol.”

Drie passagiers verklaarden tegenover de Catalaanse krant El Periódico dat in Barberà al was omgeroepen dat de trein vijf minuten vertraging zou hebben omdat er een kapotte trein stond. ,,Het was erg mistig en toen we aankwamen op het station knalden we op een stilstaande trein. Gelukkig reden we niet zo snel en was het minder druk dan normaal omdat veel werkenden een vrije dag hadden genomen als brug tussen de feestdagen van 6 en 8 december. Desondanks vlogen we door de klap allemaal naar voren waardoor velen een bloedneus, blauwe plekken of een kapotte bril opliepen”, zei Míriam Baró uit Terassa met een snee in haar gezicht. Ze was voor haar werk onderweg naar Barcelona.

Schrik

Een andere passagier sprak eveneens van een flinke klap. ,,Veel mensen hebben pijn aan hun knieën of borst doordat ze naar voren schoten of liepen snijwonden op. Een flink aantal begon van de schrik of de zenuwen te huilen ”, zei Laura Altimira uit Sabadell tegen de krant. ,,Het had veel erger kunnen zijn. Gelukkig waren er niet zoveel reizigers als anders die moesten staan.” De trein vervoerde volgens haar naast forensen ook veel studenten en senioren. Die laatsten nemen meestal de trein voor een doktersbezoek in Barcelona.

Een van de huilende passagiers was een jonge vrouw genaamd Marta. Ze kreeg naar eigen zeggen een angstaanval. ,,De klap van de botsing klonk als een explosie. Daarna ging de verlichting in het rijtuig uit en viel veel koffers en rugzakken uit de bagagerekken boven ons. Ik raakte in paniek en barstte in tranen uit. Een meisje dat naar me toe kwam om te vragen hoe het met me ging, omhelsde ik spontaan. Ik ben enorm geschrokken. Het duurde allemaal niet lang maar was erg verontrustend”, zei de Catalaanse terugblikkend vanaf een stationsbankje, twijfelend of ze haar reis zou voortzetten of naar huis zou gaan.

Evacuatie

Na de aanrijding werden beide treinen binnen een halfuur geëvacueerd. Bijna iedereen kon de rijtuigen op eigen kracht verlaten, niemand zat bekneld. Buiten stonden hulpdiensten klaar met warmtedekens en documenten die de betrokkenen moesten ondertekenen, als bewijs dat ze betrokken waren bij het ongeluk. Een deel van de passagiers van de ongevalstrein werd opgevangen in een jeugdherberg vlakbij het station. Daar zochten ze hun toevlucht voor de kou en de mist. Sommigen wachtten tot dierbaren hen kwamen ophalen, uit angst of geen zin om weer de trein te nemen.

Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. Volgens de Catalaanse autoriteiten wordt onderzoek gedaan naar de toedracht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.