Zijn dochtertje wordt dinsdag 3, woensdag gaat Harry naar Oekraïne om te vechten

‘Treintij­gers’ uit lijden verlost: onderweg naar Zuid-Afri­ka via Amsterdam

Vier tijgers die jarenlang zaten opgesloten in een open wagon in het noorden van Argentinië gaan eindelijk een nieuwe toekomst tegemoet. De dieren zijn via Amsterdam op weg naar hun nieuwe bestemming in Zuid-Afrika. Met hulp van de organisatie Four Paws en een Nederlandse die zich lokaal inzet voor leeuwen en tijgers.

10 maart