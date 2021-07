Zieke paus doet de zondagmis vanaf het balkon van het ziekenhuis

Stadsdeel­voor­zit­ter Eric Adams claimt overwin­ning voorverkie­zing burgemees­ter­schap New York

7 juli De zwarte ex-politieagent en stadsdeelvoorzitter Eric Adams heeft de overwinning geclaimd in de Democratische voorverkiezingen voor het burgemeesterschap van New York. Aangezien Democraten in de stad in de meerderheid zijn, wordt niet verwacht dat Adams’ Republikeinse uitdager hem zal verslaan.