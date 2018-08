Zieke migranten al van Italiaans schip af; rest volgt ook

Video Paus: Woede over walgelijk misbruik is terecht

25 augustus Paus Franciscus heeft tijdens zijn bezoek aan Ierland forse kritiek geuit op de wijze waarop binnen zijn Rooms-Katholieke kerk is omgegaan met slachtoffers van seksueel misbruik. De kerkvorst noemde het terecht dat grote verontwaardiging is ontstaan over het feit dat er 'niet toereikend is gereageerd op deze walgelijke misdrijven'.