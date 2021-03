Zieke Kremlin-criticus Navalny gaat in werkkamp in hongerstaking

De gevangenis waar Navalny zit, maakte echter bekend dat hij medisch is onderzocht en omschreef zijn conditie als ‘bevredigend’. Zijn aanhangers zijn daar minder gerust op en gaven op sociale media aan zich ‘nu pas echt zorgen te maken’. Uit de Baltische staten kwam de oproep aan Moskou om medische zorg te regelen.



Navalny zit vast omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de voorwaarden van een eerdere veroordeling, die volgens hem politiek gemotiveerd was. De criticus van het Kremlin had zich niet zoals afgesproken bij de Russische autoriteiten gemeld, omdat hij na te zijn vergiftigd met een zenuwgif herstelde in Duitsland.



Bij zijn terugkeer in Rusland in januari werd Navalny direct gearresteerd. Daarna werd hij tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld in verband met een fraudezaak, volgens hem een politiek proces. Een klacht van Navalny over de gang van zaken werd vorige week door een militaire rechtbank in Moskou afgewezen.



Drie van Navalny's aanhangers zijn inmiddels, wegens deelname aan betogingen, veroordeeld tot een celstraffen en strafkamp. Het team achter Navalny riep op de demonstraties ‘tegen corruptie, onderdrukking en politieke moorden’ deze lente en zomer te hervatten. Zij komen weer in actie als 500.000 mensen zich hebben aangemeld.