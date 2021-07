Zevende presidentskandidaat opgepakt in Nicaragua

Extreme regen in India veroor­zaakt overstro­min­gen en aardver­schui­vin­gen; minstens 125 doden

24 juli Reddingsteams in India werken met man en macht om overlevenden te vinden van de aardverschuivingen en modderstromen die zijn veroorzaakt door extreme moessonregens. Het aantal doden in de west-centrale deelstaat Maharashtra is opgelopen naar 125. Experts spreken van de zwaarste stortbuien in veertig jaar.