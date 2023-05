Zeven Nederlanders opgepakt voor organiseren enorme illegale raveparty België, Laatste bezoekers illegale Belgische raveparty vertrokken

Met videoBij de dagenlange illegale raveparty van afgelopen weekend in Belgisch Limburg heeft de politie negen mensen aangehouden, onder wie zeven Nederlanders die deel uitmaakten van de organisatie. Ze hadden apparatuur bij zich die vermoedelijk voor het feest is gebruikt. De duizenden bezoekers van het dansfeest maakten zich vooral schuldig aan drugsdelicten en verkeersovertredingen.

Het clandestiene dancefeest, dat vrijdagavond begon op een militair terrein in Brustem bij Sint-Truiden, trok volgens het provinciebestuur uiteindelijk zo’n tienduizend bezoekers. De politie koos ervoor het niet stil te leggen, maar te laten uitdoven en aan de uitvalswegen te controleren. Ze controleerde aan de toegangswegen. De laatste bezoekers zijn maandagmiddag vertrokken. De schade wordt opgemaakt en de rommel opgeruimd.

Negen mensen werden gearresteerd. Twee van de zeven Nederlanders zaten in een bestelauto, vijf anderen in een auto met aanhangwagen. Ze vervoerden onder meer een stroomgenerator en geluidsapparatuur. Het zevental wordt verdacht van een aandeel in de organisatie van het feest dat vrijdagavond begon. Hen kan worden aangerekend dat ze zich toegang hebben verschaft tot een militair terrein en zonder vergunning commerciële activiteiten hebben ontplooid, zegt het Limburgse parket.

Van 27 feestgangers is het rijbewijs ingevorderd en drie auto’s mochten niet verder rijden, meldt het OM. De politie deelde twintig boetes uit voor het gebruik van drugs in het verkeer. Nog eens zestien keer is er proces-verbaal opgemaakt voor andere drugsdelicten en 47 keer bekeurd voor drugsbezit.

De politie mikte met de controle aan de toegangswegen vooral op het aanpakken van drugsdelicten. Ook wilde ze achterhalen wie er achter de illegale raveparty zaten.

Op het drukste moment zouden er zo'n 15.000 mensen aanwezig geweest zij op de illegale rave.

‘Zeer veel drugs’

Duizenden mensen kwamen dit weekend op de illegale rave in Sint-Truiden af, die gezien de veiligheid volgens de politie niet kon worden gestopt. Hulpdiensten waren druk met de feestgangers, die volgens de gouverneur van de provincie Limburg ‘zeer veel drugs’ gebruikten.

De rave begon vrijdagavond en was niet aangekondigd. Er kwamen aanvankelijk 5000 tot 6000 bezoekers op af, maar dat aantal was op zondag verdubbeld. Zondagavond na 23.00 uur waren er nog zo’n 1500 ravers en werden de muziekinstallaties afgebroken. De feestgangers hadden een lang weekend achter de rug, tot grote ergernis van onder meer de buurt en de overheid.

Schoonmaakploegen

Agenten en militairen doorzoeken maandagmiddag het gebied. Ze kammen alles uit en sturen eventuele feestgangers die nog ergens in het bos kamperen weg. Schoonmaakploegen van de gemeente zijn begonnen met het schoonmaken van de wegen in de buurt van het terrein. De gemeente opent een meldpunt voor schade.

,,Defensie zal zwaar moeten investeren om het terrein terug proper en veilig in orde te kunnen krijgen”, zegt Michel Carlier van het provinciebestuur. Zij zal het terrein voorlopig ook bewaken ,,in afwachting van het herstellen van de omheining en duurzamere infrastructuurwerken die het domein beter moeten afsluiten”.

De organisatoren van het feest zouden zich hebben verenigd onder de naam ‘Belgitek’ en hebben in het verleden ook al raveparty's georganiseerd. Kleinere illegale feesten zijn er wekelijks, maar zelden zijn ze zo groot als nu in Sint-Truiden.

Minister verdedigt optreden politie

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft het optreden van de politie dat tot kritiek leidde, verdedigd. ,,We werden hier geconfronteerd met een gebeuren dat niet gekend was. De ordediensten hebben op dat moment gekozen om een veldslag te vermijden. Het ging ook om een grote groep in een ontoegankelijk gebied. Het zou onveilig geweest zijn om dan een kat-en-muisspel te spelen”, stelde Verlinden.

Dat de politiediensten de rave niet hadden zien aankomen, komt volgens de binnenlandminister doordat ze geen toegang hebben tot groepen op sociale media waarin dit soort evenementen worden georganiseerd. ,,We hebben in ons land zeer goede inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten, maar er is geen wet die politie toelaat om te infiltreren in geheime groepen op sociale media. Uiteraard zullen we dit analyseren om te bekijken hoe we dit kunnen voorkomen in de toekomst”, zei Verlinden.

Wat is een raveparty? ‘Rave’ is een Engelse term en verwijst naar een specifiek soort feest waar harde dancemuziek en techno wordt gedraaid. In de beginjaren was dat voornamelijk acid house: experimentele elektronische muziek die gemaakt wordt met een drumcomputer en synthesizers. Mensen noemen het weleens ‘psychedelische, nerveuze en hypnotiserende muziek’. Raveparty’s zoals we ze in Europa kennen vonden hun oorsprong in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 80 en werden toen nog legaal georganiseerd in clubs en discotheken. Omdat ze almaar populairder werden, en de regering strenger werd op het vlak van feestorganisatie, kregen ze een illegaal karakter. De organisatoren hebben dan geen vergunning om ze te laten doorgaan en feesten kunnen soms meerdere dagen en nachten duren.

