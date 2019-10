Zeven aanhoudingen in onderzoek naar Illegale wapenhandel Vlaanderen

Echtgenote (82) blijft achter oprichter vleesbe­drijf staan na schandaal: ‘Listeria is zo oud als de mensheid’

10:33 ,,Listeria is zo oud als de mensheid. Zelfs Adam en Eva hadden er last van.” Edith De Baedts (82), de echtgenote van wijlen Ter Beke-oprichter Daniël Coopman, weigert het beleid van de Belgische vleeswarenmaker in twijfel te trekken. Vorige week kwam aan het licht dat er in Nederland drie mensen zijn overleden als gevolg van de listeriabesmetting bij dochteronderneming Offerman, één vrouw kreeg een miskraam.