Zestig migranten verdronken bij Italië, ‘stop met ruzie maken, maar voorkom tragedies’

updateVoor de kust van het Zuid-Italiaanse Crotone is een boot met meer dan 200 migranten aan boord in tweeën gebroken. De vrees is dat het aantal dodelijke slachtoffers tot boven de honderd zal stijgen. ,,Stop met ruzie maken, maar voorkom nog meer van deze tragedies", stelt een VN-baas.

Het strand van Steccato di Cutro, op zo’n twintig kilometer van Crotone, helemaal in de punt van de Italiaanse laars, ligt bezaaid met lichamen van verdronken migranten. Die zijn aangespoeld nadat de vissersboot waarop ze zaten zondagochtend schipbreuk leed. Door het slechte weer en de wilde zee sloeg het schip op de rotsen voor de Calabrese kust en brak in tweeën.

Tot nu toe zijn er 45 slachtoffers te betreuren bij de schipbreuk, onder wie veel vrouwen en kinderen. De Italiaanse kustwacht heeft de lichamen van twee jongetjes, van zeven en drie, en een pasgeboren baby geborgen. Ongeveer tachtig opvarenden overleefden de ramp, 21 van hen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, de rest is naar een nabijgelegen asielzoekerscentrum gebracht. Een van de overlevenden is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel, volgens de Italiaanse media gaat het om een Turks staatsburger. In het wrak van het schip zijn documenten gevonden van nog een vermeende mensensmokkelaar, maar van hem ontbreekt elk spoor.

Volgens de overlevenden waren er ongeveer 250 migranten aan boord van het schip, voornamelijk afkomstig uit Iran, Pakistan en Afghanistan. Het schip is vier dagen geleden vertrokken vanuit de Turkse havenstad Izmir. Ze vertelden ook dat er een explosie aan boord is geweest, waardoor een deel van de opvarenden verbrand is.

Volledig scherm Hulpverleners halen lichamen uit het water bij Cutro, Crotone. © ANP / EPA

Geen legale route voor asielaanvraag

Vluchtelingen uit Iran en Afghanistan maken in Europa kans op asiel. Maar omdat er geen legale routes zijn om naar Europa te komen en asiel aan te vragen, nemen ze hun toevlucht tot (levens)gevaarlijke smokkelroutes. Veel vluchtelingen verblijven een tijd in Turkije, maar trekken uiteindelijk door omdat het niet lukt in dat land een goed bestaan op te bouwen. Door de slechte economische situatie in Turkije neemt de weerstand tegen vluchtelingen ook toe in het land.

Tragedie

,,Er waren al eerder migranten hier aangekomen", zegt de burgemeester van het stadje Cutro, die als een van de eerste op de rampplek aan bezig was. ,,Maar een tragedie van deze omvang hebben we nog nooit meegemaakt.”

De minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi betuigde zijn medeleven aan de slachtoffers van de ramp, maar benadrukte dat hardere actie tegen mensensmokkel noodzakelijk is. ,,Het is van groot belang de trek van migranten te stoppen en te zorgen dat die overtochten niet aangemoedigd worden met de illusie van een beter leven.”

Quote Het is crimineel om in een schip van net twintig meter tweehon­derd mensen te stoppen en ze de zee op te sturen met deze weersver­wach­tin­gen De Italiaanse premier Giorgia Meloni

Ook de Italiaanse premier Giorgia Meloni wijst in een geschreven verklaring de beschuldigende vinger naar de mensensmokkelaars. ,,Het is crimineel om in een schip van net twintig meter tweehonderd mensen te stoppen en ze de zee op te sturen met deze weersverwachtingen.” Ze belooft zich nog meer in te zetten om de mensensmokkel een halt toe te roepen en dit soort tragedies in de toekomst te voorkomen.

Filippo Grandi, baas van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR spreekt in een reactie van ‘weer een vreselijke schipbreuk'. ,,Het is tijd dat landen stoppen met ruzie maken en het eens worden over juiste, effectieve en gezamenlijke maatregelen om nog meer tragedies te voorkomen.”

Op dit moment worden er nog ruim tachtig mensen vermist. Door de slechte weersomstandigheden en de lage temperatuur van het zeewater verwacht de Italiaanse kustwacht niet veel drenkelingen levend uit het water te halen. De vrees is dat het aantal slachtoffers tot boven de honderd zal stijgen.

Ieder jaar bereiken tienduizenden migranten de kust van Italië. De meesten van hen vertrekken in gammele (rubber)bootjes vanuit Libië. Maar ook vanuit Tunesië en Turkije proberen migranten over zee Europa te bereiken. Via Turkije komen doorgaans veel Syriërs, Afghanen en Iraniërs. Via Libië komen veel mensen uit Afrikaanse landen als Eritrea, Nigeria en Soedan.

16.000 migranten over zee

Ze kiezen ervoor in die boten te stappen omdat er geen legale routes zijn waarop vluchtelingen asiel kunnen aanvragen in Europa. Dat moet ter plaatste gebeuren. Ook worden de routes gebruikt door arbeidsmigranten die geen kans maken op een verblijfsvergunning, maar in de illegaliteit wel een baantje vinden. Dit jaar kwamen al 16.000 migranten over de Middellandse Zee aan in Italië (12.000), Spanje (2.000) en Griekenland (2.000), volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

23.000 verdronken en vermist

Die organisatie telde in 2023 al zeker 195 verdronken en vermiste migranten op de routes over de Middellandse Zee. Dat is nog exclusief het drama van zondag. Vorig jaar kwamen er waarschijnlijk 2.000 mensen om bij de oversteek. Sinds 2015 zijn er al 23.000 mensen verdronken of vermist.

Er woedt al jaren een felle (politieke) discussie over de migrantenschepen. Volgens Italiaanse politici worden de boten vanuit Libië onder meer aangetrokken doordat hulporganisaties de migranten uit het water halen voor de Libische kust. Er is echter geen onderzoek waaruit blijkt dat daardoor meer bootjes vertrekken. Ook in periode dat er geen hulpboten voor de kust varen, vertrekken er migranten.

Volledig scherm Geredde migranten van het verongelukte schip. © AP

Volledig scherm Aangespoelde restanten van het schip. © AP