Zes scholieren in ziekenhuis na schietpartij in buurt van middelbare school Colorado

Volgens Wilson is er momenteel een geweldscrisis gaande in het land. ,,Ik denk dat we allemaal moeten opletten’’, zei ze. Zondag vond er in de buurt ook al een schietpartij plaats, waarbij een 18-jarige om het leven kwam. En ook vrijdag werd melding gemaakt van een schietpartij op de parkeerplaats van een winkelcentrum in Aurora, maar agenten vonden alleen lege hulzen toen ze op de betreffende plek arriveerden.



In de staat Colorado, in het westen van de Verenigde Staten, vonden twee van de ergste schietpartijen plaats in de geschiedenis van de Verenigde Staten. In 1999 schoten twee tieners twaalf klasgenoten en een leraar op hun middelbare school in Columbine dood. En in 2012 opende een man het vuur op bezoekers van een bioscoop in Aurora, tijdens de vertoning van een film over Batman, “The Dark Knight Rises”. Twaalf mensen kwamen om het leven.