Zes Nederlanders vast in buitenland in verband met terreur

Vijf Nederlanders zitten vast in Turkije, de zesde zit in Irak een gevangenisstraf uit. Hij is veroordeeld tot acht jaar celstraf voor terrorisme.

Terreurgroep

Reda N. sloot zich in 2014 aan bij terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië. Twee jaar later vluchtte hij samen met Oussama A., en meldden zich bij het Vrije Syrische Leger, dat hen opsloot in een 'heropvoedingskamp'. Ze slaagden erin de grens met Turkije over te steken, waar ze werden opgepakt door Turkse militairen en vastgezet in de gevangenis.