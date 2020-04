Zes leden ‘Audi-bende’ voor Duitse rechter wegens reeks plofkraken

Zes vermeende leden van de zogenoemde Audi-bende staan vanaf vrijdag terecht in Düsseldorf. Dit voor het opblazen van een reeks geldautomaten in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De verdachten komen op één na allemaal uit Utrecht en zijn 20 tot 24 jaar oud, melden Duitse media.

Het gaat om Houssain El H. (21), Zaid S. (23), Rafie D. (20), Bilal L. (23) en Anass M. (24) uit Utrecht en Hagop K. (22) uit Zoetermeer. Ze zitten allemaal in voorlopige hechtenis en waren volgens de aanklacht in verschillende samenstelling betrokken bij minstens negen plofkraken. Die vonden plaats tussen 12 oktober 2018 en 12 april 2019 in Warendorf, Münster, Erkrath, Keulen, Heiligenhaus en Ratingen. Ondanks het mislukken van enkele van die kraken - in Münster faalden ze driemaal, in Erkrath en Warendorf eenmaal - maakten de verdachten volgens de aanklager in totaal 385.000 euro buit.

Ze liepen tegen de lamp dankzij intensief speurwerk van de deelstaatrecherche. Die richtte een speciaal onderzoeksteam op met de codenaam Heat (warmte) en werkte nauw samen met de Nederlandse politie. Dit omdat al snel duidelijk was dat het spoor van de daders naar Nederland liep.

Op heterdaad

De eerste twee verdachten werden op 12 april vorig jaar gearresteerd in Heiligenhaus. Ze hadden de toegangsdeur van een bank met een voorhamer open gebeukt, een gasfles naast de geldautomaat geplaatst en een scooter klaargezet om mee te vluchten. Vlak voordat ze de geldautomaat wilden opblazen, werd het duo overmeesterd door een arrestatieteam.

Collega’s rekenden even later twee handlangers in die op het duo wachtten in een auto op de parkeerplaats van de McDonald’s in Ratingen-Breidscheid. De politie had de mannen al in het vizier sinds ze Duitsland binnen waren gekomen, een dag eerder.

Plaag

Alle verdachten behoren volgens de aanklager tot de ‘Audi-bende’ die sinds 2015 geldautomaten opblaast in het westen van Duitsland. Volgens het rechercheteam gaat het om enkele honderden criminelen uit de regio Utrecht en Amsterdam. Na de plofkraken gaan ze ervandoor in snelle auto’s, bij voorkeur van het merk Audi.

Duitse media spreken van een heuse ‘plaag'. Het aantal plofkraken in Noordrijn-Westfalen is dit jaar al meer dan verdubbeld. De recherche in de deelstaat registreerde tot en met gisteren al 64 gevallen tegenover slechts 28 in dezelfde periode vorig jaar.

Eerdere rechtszaken

Het is niet voor het eerst dat leden van de Audi-bende terechtstaan in Düsseldorf. In september vorig jaar werd een 31-jarige Utrechter er veroordeeld tot vijf jaar cel wegens het opblazen van een geldautomaat in Noordrijn-Westfalen. Bij de plofkraak maakte hij in 2018 samen met een medeplichtige 108.000 euro buit. Een volgende poging mislukte. In dezelfde zaak waren in juli al twee medeverdachten veroordeeld. Een 26-jarige overvaller kreeg toen 6 jaar en 10 maanden cel, een 28-jarige handlanger kreeg 4 jaar cel. De twee misdadigers werden vlak na een mislukte plofkraak in april 2018 ten noordwesten van Dortmund gearresteerd.