Zerka zat twintig uur vast in bus naar vliegveld Kaboel: 'Ik dacht: ze gaan ons er niet door laten’

,,We kregen een mail dat we dinsdag om 16.15 uur lokale tijd op een locatie moesten zijn, bij een ministerie, om te vertrekken naar het vliegveld van Kaboel”, begint Zerka haar vluchtverhaal. ,,Het was daar een chaotische situatie bij de ingang omdat er, net als ik, veel reizigers waren met een Nederlands paspoort. Iedereen was aan het duwen en trekken. We gaven onze pas af en ze noemden namen die op een lijst stonden. Stond je daar niet op, op die lijst van Buitenlandse Zaken, dan mocht je niet verder.”