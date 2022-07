met videoDe Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zondag per presidentieel decreet twee sleutelfiguren in zijn land uit hun functie ontheven. Ze zijn geschorst in afwachting van verder onderzoek. Het gaat om het hoofd van de geheime dienst SBU, Ivan Bakanov, en procureur-generaal Iryna Venediktova.

Bakanov is een vertrouweling van Zelenski die hij al van jongs af aan kent. Bakanov, die in 2019 werd benoemd in de hoogste SBU-rol, leidde daarvoor de presidentiële campagne van Zelenski. Oekraïense oppositiepartijen bekritiseerden destijds zijn benoeming en vonden dat Bakanov niet gekwalificeerd was om de SBU te leiden. Bakanov heeft een achtergrond in rechten en economie en werkte bij het entertainmentbedrijf van Zelenski. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde blad Politico was Zelenski al weken bezig met de vervanging van Bakanov en ook met die van andere veiligheidsfunctionarissen.



Iryna Venediktova, een voormalig adviseur van Zelenski, stond tot voor kort internationaal in de schijnwerpers. Ze leidde het onderzoek naar meer dan 15.000 zaken van vermeende Russische oorlogsmisdaden. Daaronder veel gevallen van moord, verkrachting en marteling van burgers in bezette gebieden. Ze was deze week nog in Den Haag voor een conferentie over de vervolging voor in Oekraïne begane oorlogsmisdaden.

Volledig scherm President Zelenski heeft twee hoge functionarissen geschorst. © ANP / EPA

Er was in Oekraïne kritiek op Venediktova op een ander terrein, ze zou onvoldoende voortgang hebben geboekt bij een aantal spraakmakende anticorruptiezaken. Volgens de Oekraïense krant Kiev Post had Zelenski twee jaar geleden al aangekondigd dat hij iemand naast Venediktova zou aanstellen als ze onvoldoende resultaten zou boeken. De aanpak van corruptie is van wezenlijk belang wil Oekraïne serieus kans maken lid te worden van de EU. Oleksi Simonenko neemt haar functie over.

Volledig scherm Het AD sprak vorig jaar met de Oekraïense openbaar aanklager Venediktova. © ADR

Verraad

In de decreten werden geen redenen voor de schorsing van de twee genoemd. Later op zondag bracht Zelenski ze echter in verband met verraad. Zo zouden meer dan 60 medewerkers van Bakanov en Venediktova zijn achtergebleven in door Rusland bezette gebieden en daar ‘tegen Oekraïne werken’. De president had eerder de directeuren voor veiligheidszaken in de regio’s Charkov en Cherson al vervangen, zei hij. De collaboratie zou met name spelen in de zuidelijke stad Cherson, de eerste grote Oekraïense stad die aan het begin van de oorlog door de Russen werd veroverd. Er was destijds weinig weerstand - grotendeels omdat Oekraïense troepen de Antonovsky-brug niet hebben opgeblazen. De brug verbindt de stad met een gebied van waaruit door Moskou gesteunde troepen waren opgetrokken.

Zelenski meldde gisteravond nog dat er 651 strafrechtelijke onderzoeken aan de gang waren op verdenking van collaboratie. Volgens de president kunnen de lokale diensten niet functioneren zonder ‘effectieve leider’. Of Bakanov of Venediktova zelf zouden worden onderzocht wegens vermeend verraad of andere misdaden bleef onduidelijk.

Terwijl Oekraïense functionarissen onderzoeken wat Zelenski ‘specifieke acties en alle passiviteit’ noemde, is het land weer extra alert op luchtaanvallen. Russische troepen hebben hun aanvallen buiten de frontlinies opgevoerd.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: