Zelenski reikt medailles uit aan het gevaarlijkste front, Poetin blijft daarvoor liever in het Kremlin

In het diepste geheim reisde Zelenski naar de stad in het oosten van zijn land, die momenteel wordt geteisterd door de zwaarste gevechten van dit moment met Russische troepen. Die laatsten proberen Bachmoet al sinds de zomer in te nemen. Aan het front worden non-stop artillerieduels uitgevochten en af en toe doorbreekt een van de partijen het front- waarna de andere partij weer terugvecht. Het gebied rond de stad oogt al een tijdje als het troosteloze slagveld bij de Franse stad Verdun in de Eerste Wereldoorlog, inclusief de loopgraven vol modder en half bevroren soldaten.

Met zijn bezoek zo dicht bij de gevechten lijkt Zelenski ook een provocerende vinger op te steken naar Vladimir Poetin. Die reikte vandaag in het veilige Kremlin onderscheidingen uit aan onder anderen Russische frontsoldaten, Zelenski deed precies hetzelfde aan Oekraïense soldaten, maar dan aan het front, te midden van zijn troepen. Een Oekraïense militair overhandigde de president een Oekraïense vlag met het verzoek die aan het Amerikaanse Congres te overhandigen, ‘uit dankbaarheid voor de geleverde wapens’.

In een video die werd uitgezonden door de Oekraïense staatszender Freedom is te zien hoe de president een selfie maakt met soldaten en ze vervolgens medailles uitreikt. ,,Het lijkt mij dat de helden van Bachmoet zouden moeten ontvangen wat iedereen ontvangt (...) Ik zou willen dat er licht voor hun was, maar de situatie is zo moeilijk dat steeds minder licht is en dan is het donker”, aldus de president verwijzend naar een nieuwe stroomuitval na de Russische bombardementen.

Het is niet de eerste keer dat Zelenski zich aan het front laat zien. Vorige maand verscheen hij in het net bevrijde Cherson in het zuiden, na de terugtrekking daar van de Russische troepen. Begin december was hij in Sloviansk enkele tientallen kilometers van het oostfront.

Volledig scherm Zelenski temidden van de soldaten. © ANP / EPA

Riskante reis

Dit bezoek aan Bachmoet is gedurfd en verreweg de meest riskante van zijn reizen, aangezien de Russische strijdkrachten aan de poorten van deze stad staan. In Bachmoet strijden ook de elitetroepen van de paramilitaire Wagner Groep die vele scherpschutters in de gelederen hebben.

Bachmoet, nu grotendeels verwoest door gevechten, stond ooit bekend om zijn wijngaarden en zoutmijnen en had ongeveer 70.000 inwoners voordat de Russische invasie eind februari van start ging. ,,Bachmoet is het oostelijke fort van Oekraïne”, zei plaatsvervangend minister van Defensie Ganna Maliar, die Zelenski begeleidde.

Vladimir Poetin verscheen dinsdag op televisie en overhandigde onderscheidingen aan Russische soldaten en politieke en economische figuren, binnen de muren van het Kremlin in Moskou.

De Russische president heeft sinds het begin van de invasie het front of de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne niet meer bezocht. Aan de andere kant verscheen hij begin december achter het stuur van een auto op de Krimbrug, die Rusland verbindt met dit in 2014 geannexeerde schiereiland. In oktober verscheen hij op een oefenterrein voor gemobiliseerde soldaten.

Volledig scherm Poetin geeft een onderscheiding aan Denis Poesjilin, de leider van de separatisten in de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk. © via REUTERS

De Russische minister van Defensie Sergej Sjoigoe verscheen zondag in een video waarin hij de inzet van Russische troepen in Zuid-Oekraïne inspecteerde. Het ministerie heeft de exacte plaats en datum van dit bezoek niet gespecificeerd. Na een reeks Russische militaire tegenslagen in het noordoosten en het zuiden van Oekraïne, concentreren de meeste gevechten zich momenteel in het oosten van dit land.

