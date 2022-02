Zelenski: de clown die Poetin het lachen doet vergaan

Als voormalig tv-ster gebruikt hij zijn video’s op Facebook inmiddels als een vertrouwd en onderhand ook machtig wapen. Een groot deel van de wereld kijkt bewonderend naar hem en de sympathie voor hem en zijn volk neemt met het uur toe. ,,Goedemorgen, Oekraïners. Veel valse informatie doet de ronde op het internet alsof ik ons leger beveel om de wapens neer te leggen en te capituleren. Maar het zit zo: we zijn hier... Wat waar is, is dat dit ons land is. Ons land, onze kinderen. En we zullen het verdedigen”, aldus de president zaterdagochtend. Opnieuw weigert hij om Kiev, dat steeds heftiger wordt aangevallen door Russische strijdkrachten die het ook op hem persoonlijk hebben gemunt, te verlaten.