Zeldzame zwartsnavelooievaar ontsnapt tijdens storm Eunice uit kooi en wordt opgegeten door leeuw

Storm Eunice heeft ook zijn tol geëist in dierenpark Pairi Daiza in het Belgische Henegouwen. Door een hevige windstoot kwam er een boom op een volière terecht, waardoor een zeldzame zwartsnavelooievaar kon ontsnappen. Het dier kwam even verderop in het gebied van de leeuwen terecht, waar het jammer genoeg aan zijn einde kwam. Dat bevestigt het park aan Het Laatste Nieuws.

,,Net als de rest van het land zijn we niet gespaard gebleven”, vertelt woordvoerder Sven Watthy. ,,Vrijdagavond is een boom op de volière van onze zwartsnavelooievaar terechtgekomen. De vogel verbleef daar alleen. Hij kon ontsnappen en landde zaterdagmorgen in het gebied waar onze leeuwen verblijven. Het jagersinstinct van deze roofdieren is naar boven gekomen en ze hebben de ooievaar gedood en opgegeten.”

Beelden van hoe de ooievaar gegrepen en verslonden wordt, werden gedeeld op Facebook.

Schade

Er was nog meer materiële schade in het park, maar die bleef beperkt. ,,Andere ‘slachtoffers’ waren er niet”, aldus Watthy. ,,De meeste problemen ondervonden we op vrijdagavond. We houden wel al het hele weekend de situatie goed in de gaten. Het park is nooit dichtgedaan en het blijft ook nu gewoon open.”

De zwartsnavelooievaar is een bedreigde diersoort. Hij heeft vooral te lijden onder het kappen van wouden en droogleggen van drassige gebieden waar hij woont. Het dier broedt in Zuidoost-Siberië en Noordoost-China en overwintert in Zuidoost- en Oost-China. Sommige ooievaars overwinteren ook in Japan, Korea en Taiwan. Ze eten voornamelijk vis, maar ook insecten, amfibieën, slangen, kleine zoogdieren en kleine vogels.