Zeldzame tijger door nieuwe liefde doodgebeten in Londense dierentuin

Asim arriveerde tien dagen geleden vanuit Ree Park Safari in Denemarken in de Londense dierentuin en werd in een apart verblijf naast Melati gehouden, zodat de twee rustig aan elkaar konden wennen. De verzorgers van de dieren observeerden de signalen van het paar tot in detail en dachten dat vandaag het goede moment was om de 10-jarige Melati en zeven jaar oude Asim met elkaar in contact te brengen.



Volgens de dierentuin is een kennismaking tussen katachtigen een gebeurtenis die grote risico's kent en goed gepland moet worden. Toen vanmorgen de sluis tussen de twee verblijven open ging voor de ontmoeting, benaderden de twee tijgers elkaar in eerste instantie voorzichtig.