Zeldzame schildpad zwemt ruim 8.000 kilometer en belandt in Engeland

De Britse student Dave Hudson ontdekte de jonge Kemps zeeschildpad afgelopen vrijdag op een ijskoud strand in Cornwall. Hij legde het dier in zijn auto om het op te laten warmen, maar omdat de schildpad weinig tekenen van leven gaf, besloot hij het naar een aquarium te brengen. Dave vertelt aan de Britse krant The Daily Mail: ,,Ik dacht dat hij dood was toen ik hem oppakte. Maar blijkbaar raken ze in shock waardoor ze uiteindelijk wat passief worden.''



Experts in het aquarium van Newquay ontfermden zich vervolgens over het dier. Medewerkster Lara Heany: ,,Toen de schildpad binnenkwam, zagen we dat zijn schild beschadigd was en dat het dier erg zwak en uitgedroogd leek. Het stormachtige weer van de afgelopen tijd en de sterke stroming hebben wellicht gezorgd dat hij verzwakte en uiteindelijk strandde.''



De schildpad zwemt nu rond in het aquarium en wordt dagelijks bijgevoerd. Het beestje knapt daardoor zienderogen op. Heany: ,,De schildpad wordt sterker. Hoewel het nog vroeg is, hebben we goede hoop dat hij het overleeft.'' Een naam heeft het aquarium nog niet bedacht.