Zeldzame olifantentweeling geboren: ‘We hopen dat ze het redden’

Olifant Bora beviel van de twee kalfjes in het Samburu-reservaat in het noorden van het land. De laatste keer dat een olifantentweeling in dat nationaal park werd geboren was in 2006, zegt Iain Douglas-Hamilton, oprichter van goededoelenorganisatie Save the Elephants, tegen persbureau AP. ,,Tweelingen vormen slechts 1 procent van alle geboortes. Vaak hebben moeders daarna niet genoeg melk om twee kalfjes te voeden.”