Zeker zeven doden door brand na explosie in Zuid-Frans stadje

Na de explosie rond 01.30 uur brak brand uit in gebouwen aan beide kanten van een straat in het plaatsje bij de stad Perpignan. Bijna honderd brandweerlieden zagen delen van huizen instorten. Onder de slachtoffers was een kind. Drie mensen liepen lichte verwondingen op, meldde de brandweer.



Een man van in de dertig sprong van de tweede verdieping om aan het vuur te ontsnappen. Een aantal buurtbewoners kan nog niet terug naar huis. De brandweer is druk met het ruimen van het puin. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de ontploffing.



Minister van Publieke Zaken, Olivier Dussopt, en de burgemeester van Saint Laurent de la Salanque, Alain Got, hebben een bezoek gebracht aan de getroffen woningen. Minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken bezoekt de plaats des onheils later op de dag.