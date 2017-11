Zeker zestig doden door aardbeving grens Iran-Irak

Liefde voor olifanten wordt Limburger en Belgische in Afrika fataal

12 november De 64-jarige Wim van Griensven uit Roermond is gisteren aan het einde van de middag om het leven gekomen, nadat hij voor de ogen van zijn eigen familie werd vertrapt door een olifant in de buurt van zijn lodge in een wildpark in Zambia. Zijn liefde voor Afrika werd hem fataal.