Zeker zes migranten verdronken bij oversteek Kanaal vanuit Frankrijk, aantal passagiers vermist

reportage Overstroom­de toeristi­sche Duitse plaats Ahrdal smeekt om bouwvak­kers: ‘Geld genoeg’

Overstromingen in de zomer van 2021 lieten delen van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts verwoest achter. Het toeristische Ahrdal, geliefd om zijn steile wijngaarden en vakwerkhuizen, was het epicentrum. De wederopbouw verloopt traag. ,,Er is geld genoeg, maar er zijn simpelweg te weinig bouwvakkers.”