Zeker zes doden door enorm zinkgat in China

Lokale politici steeds vaker aangeval­len en bedreigd in Duitsland, vooral door extremis­ten

13 januari Lokale politici en bestuurders worden in Duitsland steeds vaker geconfronteerd met agressie, bedreigingen en andere strafbare feiten. Vooral in het oosten en noordwesten van Duitsland is sprake van een zorgwekkende toename. Voor twee burgemeesters was de situatie zo ondraaglijk dat ze hun ambtsketen onlangs aan de wilgen hingen.