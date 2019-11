Zeker vijf doden bij zware aardbeving in Iran

Chili kondigt maatrege­len aan tegen betogers

7 november De Chileense president Sebastián Piñera heeft een reeks maatregelen aangekondigd om de openbare orde in het land te herstellen. In Chili is het al lang onrustig. Mensen protesteren sinds half oktober tegen de sociale ongelijkheid in het Zuid-Amerikaanse land, eisen verregaande economische hervormingen en willen dat Piñera vertrekt.