Zeker twee doden bij schietpartij in Halle, verdachte opgepakt

In de Duitse plaats Halle, nabij Leipzig zijn zeker twee doden gevallen bij een schietpartij. De daders gingen ervandoor in een vluchtauto. De politie is een klopjacht gestart die inmiddels leidde tot de arrestatie van een verdachte.

De schietpartij vond iets na 12 uur vanmiddag plaats op straat vlakbij een synagoge. Sommige Duitse media leidden daaruit af dat er sprake was van een antisemitische aanslag maar volgens de politie is die conclusie niet juist ,,Wij hebben tot nu toe geen aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen de schietpartij en de synagoge’’, zegt een woordvoerder tegen onze site.

Een van de daders zou het vuur hebben geopend met een machinegeweer. Om hoeveel daders het gaat is niet bekend maar de Duitse politie spreekt van een meervoud.

De politie roept mensen in Halle op om in hun huis te blijven of om een veilige plaats op te zoeken. Het station van Halle is gesloten, en ook scholen worden dicht gehouden. De daders zouden eveneens een handgranaat op een Joodse begraafplaats hebben gegooid, meldt de Duitse nieuwssite Bild.

Joodse feestdag

Vorig jaar oktober vielen in een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh (Pennsylvania) bij een aanslag zeker elf doden. Dader Robert Bowers riep tijdens de aanslag antisemitische leuzen als: ,,Alle Joden moeten dood.’’ In mei 2014 werd een aanslag gepleegd in het Joods Museum in Brussel. Deze schietpartij eiste de levens van twee Israëlische toeristen en twee museummedewerkers.

Het is vandaag Jom Kippoer, ook wel de Grote Verzoendag. Jom Kippoer is de belangrijkste feestdag van joden. De feestdag is gisteravond begonnen en duurt tot vanavond. De dag wordt door sommige joden gemarkeerd met een vastentijd van 25 uur. Ook worden in de synagogen veel diensten bijgewoond.