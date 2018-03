Zeker twee doden bij helikoptercrash in New York

Turkse panden en moskeeën doelwit van aanslagen in Duitsland

11 maart Er zijn de afgelopen dagen op verschillende plekken in Duitsland aanvallen geweest op Turkse panden, waaronder moskeeën. Een moskee in Berlijn werd vanmorgen vroeg in brand gestoken. De politie denkt dat politieke motieven een rol spelen. De brand zou aangestoken zijn door drie tieners. De binnenkant van de moskee werd bijna volledig verwoest.