Zeker tien doden door treinongeluk Turkije

De trein, vanuit Edirne op weg naar Istanboel, ontspoorde in een regio die grenst aan Griekenland. Er zaten ruim driehonderd passagiers in. Turkse media melden dat vijf wagons van het spoor zijn geraakt.



Volgens CNN Turkije is een ingestorte brug de oorzaak van het ongeluk. De lokale autoriteiten wijten het aan zware regenval, waardoor de omgeving nu voor hulpdiensten ook lastig bereikbaar is.



,,Er vielen meteen doden'', zegt een anonieme vrouw die het ongeluk heeft overleefd tegen het persbureau DHA. ,,De benen van mensen werden verbrijzeld. Het was verschrikkelijk.''