Zeker 9000 kinderen overleden in tehuizen Ierse kerken vanwege ‘perverse religieuze moraal’

De Ierse overheid gaat diep door het stof. Premier Michael Martin zei in reactie dat jonge vrouwen en kinderen een hoge prijs hebben betaald voor Ierlands ‘perverse religieuze moraal’ de afgelopen decennia. ,,We hadden een totaal verstoorde houding ten opzichte van seksualiteit en intimiteit.’’



De Ierse regering maakt excuses aan de duizenden vrouwen en kinderen die slachtoffer werden van de praktijken. Zij kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming. Ook wordt er gewerkt aan wetgeving om het doorzoeken, opgraven en waar mogelijk identificeren van menselijke resten in Ierse massagraven te ondersteunen.



Martin: ,,Wat in het rapport is beschreven was ons niet opgelegd door een buitenlandse macht. We hebben dit onszelf aangedaan, als een samenleving.’’