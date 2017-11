Zeker 6 doden bij actie tegen demonstratie Pakistaanse Islamisten

De Verenigde Staten dreigen intussen met maatregelen tegen Pakistan. Washington zegt dat als het land geen actie onderneemt tegen Hafiz Saeed, een islamitische militant, dat gevolgen heeft voor de betrekkingen tussen de landen. Saeed wordt ervan beschuldigd het brein te zijn achter de bloedige aanslag in 2008 in Mumbai.



,,Hafiz Saeeds vrijlating, nadat Pakistan naliet hem te vervolgen of in staat van beschuldiging te stellen, is een verontrustende boodschap over Pakistans inzet voor de bestrijding van internationaal terrorisme", zei het Witte Huis.



Het logenstraft volgens de Amerikanen de Pakistaanse bewering dat het 'geen toevluchtsoord zal zijn voor terroristen' op zijn grondgebied, aldus de verklaring. Bij de aanslagen in Mumbai in november 2008 kwamen 174 mensen om het leven, 308 anderen raakten gewond.