Zeker 35 doden door branden in Portugal en Spanje

In het naburige Spanje vielen vier doden. Brandweermensen vonden de lichamen van twee vrouwen in een uitgebrande auto op een weg in de regio Galicië, aan de grens van Portugal. Het derde slachtoffer is een bejaarde man, die omkwam toen hij zijn dieren probeerde te redden. Over het vierde slachtoffer is niets bekend.



Een nog onbekend aantal mensen wordt nog vermist, waaronder een baby. Honderden mensen zijn geëvacueerd uit steden en dorpen.



Meer dan 6.000 hectare staat in brand. Ruim 5.300 brandweerlieden zijn uitgerukt met 1.600 brandweerwagens om de vuurzee te bestrijden. Volgens een woordvoerder gaat het op moment om 145 branden, waarvan er 32 als zeer gevaarlijk worden beschouwd.



