Zeker 33 migranten komen om in Kanaal voor kust van Calais

Eva ging met hele gezin naar Wenen voor booster­prik: ‘Ik dacht: ik ga het gewoon proberen’

Astmapatiënt Eva Kiliç-Parro de la Paz haalde dit weekend haar boosterprik in Wenen. In Nederland moet ze er te lang op wachten, vindt ze: de boostercampagne had eerder op gang moeten komen, want met name risicogroepen kunnen niet zo lang wachten. ‘Prikken met die hap!’

23 november