Zeker 26 doden door tornado’s en zware stormen in VS, dak concertzaal stort in: ‘Absolute chaos’

Met videoBij de tornado’s en zware stormen die de Amerikaanse staten Arkansas, Indiana en Illinois troffen, zijn zeker 26 doden gevallen. Tientallen mensen zijn in ziekenhuizen opgenomen. Veel wegen zijn nog onbegaanbaar. Het noodweer verplaatst zich naar het noordoosten van het land. In de stad Belvidere, in de Amerikaanse staat Illinois, stortte het dak van een concertzaal in.

Minstens een persoon kwam daarbij om het leven, 28 andere concertgangers raakten gewond. Er waren 260 mensen in de zaal voor optredens van de deathmetalbands Morbid Angel, Revocation en Skeletal Remains. Een lokale politiechef zegt dat er sprake was van ‘absolute chaos'. De 18-jarige concertganger Jessica Hernandez getuigt: ,,De lichten gingen uit, ik hoorde lawaai. Alles stortte in.’’

Belvidere, een stadje met 25.000 inwoners in het noordwesten van Illinois, ligt op zowat 100 kilometer van Chicago. Op het moment van het ongeval werden er windsnelheden tot 145 kilometer per uur gemeten.

In de staat Tennessee werden zaterdag zeven sterfgevallen bevestigd, meldt CNN.

Volledig scherm Het dak van het Apollo-theater in Belvidere stortte in. © AP

Tientallen tornado's

Het afgelopen etmaal werden tientallen tornado’s geregistreerd in ten minste zeven staten, waaronder Arkansas. Daar kwamen vijf mensen om in het stadje Wynne en iemand in Little Rock, waar ook tientallen gewonden vielen en het natuurgeweld een enorme ravage aanrichtte.

De inwoners van de hoofdstad Little Rock in Arkansas werden wakker met weggeblazen auto’s, enorme ontwortelde bomen, geknakte telefoonpalen en verwoeste huizen. De stad Wynne, in het noordoosten van de staat, is ‘in tweeën gesneden door de schade’, vertelde burgemeester Jennifer Hobbs aan CNN. Gouverneur Sarah Huckabee Sanders had een dag eerder de noodtoestand uitgeroepen en honderd leden van de Nationale Garde ingezet.

Volledig scherm Little Rock werd zwaar getroffen. © Getty Images via AFP

273 kilometer per uur

In Indiana kwamen drie mensen om door een storm in Sullivan County. Zeker 154.000 gezinnen zitten zonder stroom volgens de Amerikaanse website Poweroutage. De nationale meteorologische dienst waarschuwde dat het noordoosten - inclusief Ohio - nog getroffen zou kunnen worden door harde wind en zware stormen.

In Alabama en Mississippi vielen twee doden. Een week eerder teisterden krachtige stormen het zuidoosten van de VS, waarbij zeker 26 mensen omkwamen. Een nachtelijke tornado maakte bijna de hele gemeenschap Rolling Fork in de staat Mississippi met de grond gelijk. De winden daar haalden een geschatte maximumsnelheid van 273 kilometer per uur.

Volledig scherm Mensen zoeken tussen het puin de uitgang van de ingestorte concertzaal, in dit beeld dat werd gedeeld op sociale media. © via REUTERS