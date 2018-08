Zeker 25 gewonden door brand Algarve

Grote explosie op snelweg Bologna: vuurbal veroor­zaakt veel schade

15:27 Op een snelweg nabij de luchthaven van Bologna heeft zich een grote explosie voorgedaan. Die zou zijn veroorzaakt door een verkeersongeval met onder andere een tankwagen. De explosie, die in de hele Noord-Italiaanse stad voelbaar was, ging gepaard met een enorme vuurbal. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend.