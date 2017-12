Zangeres: Voormalig campagneleider Trump sloeg extreem hard op mijn billen

Lewandowski heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen, maar volgens Villa sloeg hij haar ,,Extreem hard op de billen, ook nadat ik hem had gevraagd daarmee op te houden.'' Ze verklaarde verder nog ,,geschokt en overweldigd door walging'' te zijn over de actie van Lewandowski, maar wilde Lewandowski's en haar eigen familie niet beschamen.



,,Ik heb niets verkeerds gedaan'', vervolgt Villa. ,,Ik realiseerde me, als hij niet reageert of excuses maakt, dat aangifte het juiste is om te doen.'' Villa heeft politieke ambities. Ze wil volgend jaar meedoen aan de verkiezingen voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden namens de staat Florida.



Lewandowski kwam al eerder in opspraak door een handgemeen met een verslaggeefster tijdens de Republikeinse voorverkiezingen in maart 2016. Trump ontsloeg hem daarna in juni als campagneleider. De aanklacht tegen Lewandowski werd later ingetrokken